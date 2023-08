Calciomercato Bari, Repubblica: “Assalto a Diaw e ritardo fumata bianca per Brenno”

Continua incessante il lavoro del direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, il quale ha messo nel proprio mirino Davide Diaw. L'attaccante friulano è uno dei profili monitorati dal management biancorosso come partner complementare o sostituto di Cheddira (in caso di addio). Il classe 1992 è un prodotto del settore giovanile del Donatello, il cartellino è di proprietà della Monza ma nell'ultima stagione il calciatore ha militato nel Modena. È una prima punta veloce e resistente, capace di farsi valere nel contatto fisico e si fa apprezzare anche per spirito di sacrificio nel recupero della palla e per lo spiccato agonismo. Quest'anno, tra Serie B e Coppa Italia, ha totalizzato tredici gol in trentadue partite disputate.