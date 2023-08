Calciomercato Bari, idea Saric del Palermo: ds Polito sonda il campo per l’ex Ascoli

Aspettative notevoli nel prossimo campionato di Serie B per Dario Saric, giocatore su cui il City Football Group ha investito una cifra importante e che fin qui non ha fornito qualità e continuità di rendimento pari al suo valore assoluto. Secondo l'edizione odierna di "La Repubblica" nonostante gli zero gol in ventotto presenze sotto gli ordini di Eugenio Corini nella passata stagione, il giocatore bosniaco piace al Bari, altra compagine candidata alla promozione diretta nel torneo cadetto che inizierà tra poche settimane.