Bari-Turris, Mignani: “+6 in classifica? Il campionato non finisce tra due giornate”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bari, Michele Mignani, a margine del successo dei Galletti contro la Turris

Il Bari sempre più capolista del Girone C di Serie C . Dopo una partita gagliarda giocata a viso aperto contro la Turris , i Galletti sono riusciti a portare a casa l'intero bottino vincendo per quattro reti a due. A margine del match, l'allenatore del Bari Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione offerta dai suoi ragazzi. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Partita complicata, la temevo, perché avevamo di fronte una squadra molto organizzata, capace di palleggiare e di effettuare giocate offensive di qualità. Ti toglievano i punti di riferimento e costringevano a fare determinate letture. Abbiamo concesso di più di altre volte ma hanno finalizzato tanto. Noi invece abbiamo creato tanto, finalizzando meno. Vittoria meritata, aver recuperato la partita è una cosa importante. Mi arrabbio sempre - prosegue Mignani - Avevamo preparato un'uscita sulla pressione avversaria ma non la facevamo. Dobbiamo capire che le partite sono lunghe, durano 95 minuti, ci sta concedere campo all'avversario. Dobbiamo crescere nella valutazione dei momenti della partita. I gol subiti? Sono stati bravi, bisogna fare i complimenti. Nelle due situazioni siamo arrivati in ritardo ed abbiamo sbagliato anche prima nel coprire gli spazi. Vincere 6 partite su 8 non me l’aspettavo perché non ci pensavo. Siamo partiti bene considerati anche per i diversi problemi riscontrati. Sono stati molto bravi i ragazzi a lavorare duro. +6 in classifica? Il campionato non finisce tra 2 giornate".