Bari, Terranova: “Turris? Vittoria sofferta. Catanzaro, Palermo e Avellino in pole”

Le dichiarazioni del difensore del Bari, accostato anche al Palermo nella sessione estiva di calciomercato

Emanuele Terranova sempre più leader tecnico del Bari di Mignani . L'ex difensore del Sassuolo ha siglato la rete del definitivo quattro a due decidendo l'ostico match contro la Turris . Il calciatore in forza nei Galletti si è così espresso ai microfoni di Radio Bari in merito alla preziosa vittoria in campionato. Di seguito le sue dichiarazioni.

GOL SUBITI-"Qui possiamo migliorare, potevamo essere più attenti con la difesa stando più alti, i centrocampisti dovevano darci una mano in fase di non possesso. Ma l'importante è stato portare a casa i tre punti. Siamo entrati in campo determinati, sembravamo cani inferociti. Siamo tutti forti, chi sta in panchina ed entra deve darci una mano, non si vince con i singoli ma con il gruppo. La classifica? Ho letto le parole del mister, ha ragione, dobbiamo pensare subito a domenica. Giusto cavalcare l'onda dell'entusiasmo, siamo contenti di aver riconquistato la città ma bisogna avere i piedi per terra, bisogna essere bravi e consapevoli della nostra forza".