Bari, Polito show: “Siamo una neopromossa, ma vogliamo andare in Serie A”

"Noi in Serie A ci vogliamo andare perché io nella vita voglio solo migliorare e se ho un'occasione la sfrutto come un carro armato", così il direttore sportivo del Bari intervenuto in conferenza stampa in vista dei playoff di Serie B. Ciro Polito non ha lasciato spazio a equivoci e ha apertamente dichiarato che la squadra di Mignani darà tutto per andare in Serie A dopo aver consolidato il terzo posto in classifica. "I playoff li vince chi ci arriva meglio mentalmente e fisicamente. E anche chi ha un po' di c... Non bisogna cullarci sul terzo posto, il Bari è favorito per la classifica, ma per me non ci sono favorite. Le statistiche sono fatte per essere cambiate. I playoff dipendono molto dalla giocate, sono tutte forti".