Serie B, Evacuo: “Playoff? Cagliari e Parma le favorite, ma occhio al Bari”

"Quando giocavo la mia intenzione non era quella di fare l’allenatore o ricoprire ruoli di campo. Volevo fare il direttore o l’agente. Essendo stato un calciatore per tanti anni ho vissuto gli spogliatoi e le società. Sento vicino a me e al mio modo di pensare il ruolo di direttore sportivo. Però non ho ancora un percorso prestabilito davanti a me, vedremo". Lo ha detto Felice Evacuo, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dall'ex attaccante di Trapani, Benevento e Juve Stabia: dalla scelta di laurearsi direttore sportivo, alla promozione in Serie A conquistata di recente da Frosinone e Genoa. Ma non solo... "I direttori devono fare gli interessi delle società, è un ruolo da protagonista perché dipende tutto dalle tue capacità. Da agente invece è un modo differente di pensare. Il direttore è più protagonista. Un agente prima di operare deve qualificarsi", le sue parole.