Bari, partenza record: nessuno come i Galletti nelle ultime quattro stagioni di C

Partenza sprint del Bari di Mignani che ha già sei punti di vantaggio sul Catanzaro di Calabro

Bari show nell'incipit del Girone C di Serie C. Nessuna sconfitta, sei vittorie e due pareggi. Questo il trend dei Galletti che - grazie alla mole di gioco espressa - si trovano al primo posto con sei punti di vantaggio sul Catanzaro secondo e con ben sette lunghezze in più sul gruppone dei "terzi" in classifica, di cui fa parte anche il Palermo di Filippi. Sedici gol fatti e cinque subiti in otto match disputati. Dopo la brutta partenza in Coppa Italia Serie C con la sconfitta al primo turno contro la Fidelis Andria, la compagine di Mignani ha visibilmente cambiato rotta trovando la quadra e disputando prestazioni di spessore.

Nelle ultime quattro stagioni nessuna squadra è partita bene come il Bari nel Girone C di Serie C.

STAGIONE 2017-2018- Il Lecce - poi promosso in Serie B - era saldamente al comando del Girone C ma con sole tre lunghezze di vantaggio sul Catania a differenza dei sei punti in più del Bari sul Catanzaro nella corrente stagione agonistica.

STAGIONE 2018-2019- A questo punto dell'annata, Juve Stabia e Catania condividevano a pari merito il primato del Girone C di Serie C.

STAGIONE 2019-2020- I futuri campioni della Reggina stazionavano a tre lunghezze di distanza dalla Ternana.

STAGIONE 2020-2021- La Ternana - poi vittoriosa del Girone C di Serie C - inseguiva la meteora Teramo che era in vetta alla classifica con due punti in più rispetto alle Fere di Lucarelli.