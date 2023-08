Bari-Palermo, La Repubblica: “ Rabbia e orgoglio galletti: 0-0 in nove con i rosa”

Il Bari c'è. La reazione chiesta dopo lo 0-3 di Coppa contro il Parma arriva ancora al 'San Nicola': lo 0-0 col Palermo giunge giocando per mezz'ora in nove uomini

Il Bari è ripartito. La reazione chiesta dopo lo 0-3 in Coppa Italia contro il Parma di Pecchia arrigw ancora una volta al 'San Nicola': il pari a reti bianche col i rosanero arrivando giocando per mezz'ora in nove uomini e lascia in eredità una prima frazione di gioco con la squadra schierata da Michele Mignani con il 4-3-1-2 brava ad attaccare gli spazi e a sfiorare il gol in un paio di occasioni.