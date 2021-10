Bari, l’ex Mora: “Non è facile uscire da certe categorie. Serve programmazione”

Le dichiarazioni dell'ex difensore del Bari, Nicola Mora

Il Bari di mister Mignani continua a vincere nel Girone C di Serie C , consolidando il proprio primato in classifica. Squadra compatta e spumeggiante in fase offensiva che sembra aver trovato la quadra dopo diversi annate complicate. L'ex difensore dei Galletti, Nicola Mora , è intervenuto ai microfoni di TuttoBari per analizzare l'avvio di stagione dei biancorossi. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Credo che più che aspettarcelo ce lo auguravamo, nel senso che comunque la società ha fatto passi importanti in questi anni e sta programmando. Come abbiamo sempre detto, sicuramente non è facile uscire da certe categorie: solo con una programmazione fatta come si deve si può ambire a ritornare nelle categorie che al Bari competono. Certamente fa piacere, perché il Bari quest’anno sta dimostrando di essere una squadra quadrata, di avere registrato e di aver assimilato la categoria, di essersi calato finalmente nella mentalità che ci vuole per affrontare questa Serie C per far sì poi di arrivare alla fine dell’anno ed essere promosso per tornare di nuovo in Serie B, che è già una categoria più consona al Bari, con l’augurio di poter tornare al più presto in Serie A”.