Bari, la carica di Ruben Botta: “Voglio la Serie A, è il mio obiettivo”

Le dichiarazioni rilasciate dal trequartista del Bari, Ruben Botta, approdato alla corte di Michele Mignani in estate

"Qui si vuole vincere e andare via da questa categoria, che non ha niente a che vedere con questa società. Il ds Polito mi cercava da tanto tempo, ma è stato facile scegliere Bari e dirgli di sì. Ora sto bene, le prime partite sono state dure perché non avevo fatto il ritiro. Ora sono in forma e posso dare il mio contributo in entrambe le fasi di gioco. Molte volte devo capire meglio le partite perché gli avversari provano sempre a chiudermi, quindi per trovare spazi in avanti cerco di svariare sui lati del campo", le sue parole.