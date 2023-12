Bari, il ds Polito: “Dopo queste 2 gare tireremo la linea, non dormiremo sul mercato”

Il Bari è attualmente undicesimo in classifica in Serie B, a sei lunghezze dall'ottavo posto, primo piazzamento utile per i playoff. Quest'ultimo, obiettivo minimo per una squadra che l'anno scorso è arrivata terza ed ha perso la doppia finale contro il Cagliari a pochi secondi dal traguardo. MicheleMignani non è più l'allenatore già da un pezzo, Pasquale Marino è arrivato da diversi mesi ma non è riuscito ad invertire la rotta. L'unica ancora di salvataggio che oggi sembra avere la compagine pugliese è il mercato invernale. Proprio questa tema è stato affrontato dal direttore Ciro Polito ai microfoni di TeleBari: