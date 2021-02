Bari, caccia al nuovo direttore sportivo: tre ex Palermo per il dopo Romairone, c’è Lupo

Nella giornata di ieri l’ufficialità: Giancarlo Romairone non è più il direttore sportivo del Bari.

Dopo la sconfitta maturata lo scorso weekend contro la Viterbese, il club di Luigi De Laurentiis ha deciso di sollevare dall’incarico sia il tecnico Gaetano Auteri, sia il noto ds. “SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giancarlo Romairone. Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni e successi”, il comunicato.

Se il Bari ha già annunciato l’arrivo di Massimo Carrera sulla panchina biancorossa, il nuovo uomo mercato non è ancora stato scelto. “Al momento stiamo ancora sondando la possibilità di un sostituto. Potete immaginare, è stato un cambio rapidissimo. E’ stata una decisione non semplice, volevamo cambiare aria, trovare un nuovo comparto tecnico per ridare nuova linfa al gruppo. Io resterò a Bari in queste fasi ancora di più per supportare l’allenatore e lo staff tecnico”, ha dichiarato a tal proposito De Laurentiis, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo allenatore (QUI LE PAROLE).

Tra i nomi valutati vi è anche quello di Fabio Lupo: l’ex direttore sportivo del Palermo, ex compagno di Carrera, ha vestito per quattro anni la maglia del Bari, tra il 1987 e il 1991. Ma non solo; in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis – secondo quanto riportato da ‘TuttoMercatoWeb’ – vi sarebbero anche Nicola Salerno, attualmente collaboratore al Watford in Inghilterra, e Daniele Faggiano, reduce dalla sfortunata parentesi al Genoa.