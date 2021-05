Barcellona, Laporta preoccupato: “La vecchia società ha lasciato troppi debiti”

Il Barcellona si prepara a ripartire.

Dopo una stagione complicata sotto tutti i punti di vista, l’elezione di Joan Laporta sembra aver riportato un po’ di serenità nell’ambiente catalano. Anche il mercato ne sta risentendo in positivo, con l’acquisto di Sergio Aguero che potrebbe essere il passo decisivo per convincere Leo Messi a rinnovare. Nella giornata odierna lo stesso Laporta è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sulla situazione economica del Barça.

Il rieletto presidente dei catalani è apparso preoccupato, con i conti della società che sono preoccupanti: “Siamo sotto controllo, non posso dire di più. Il 20 giugno faremo un’assemblea e si dovranno approvare i conti. Ci sono situazioni che dovranno essere affrontate e risolte; alcune sono preoccupanti, altri sorprendenti, altre complicate. Garantiamo il massimo della trasparenza perché abbiamo trovato cose che devono essere spiegate. Sui media sono apparse notizie vicine alla realtà, ma commenterò solo dopo l’assemblea. Abbiamo trovato una situazione preoccupante, ma c’è una soluzione a tutto”.

Laporta è convinto che la vecchia dirigenza si debba assumere determinate responsabilità, ma allo stesso modo sa che il Barcellona ha i prerequisiti per affrontare queste difficoltà: “Chiederemo che si assumano la responsabilità. È sorprendente e preoccupante quello che abbiamo trovato, ci sono diverse situazioni che vorrei analizzare. Chi ha portato il club a una situazione così delicata deve assumersi la responsabilità: ci sono grosse perdite e un enorme debito da ripagare e che stiamo cercando di ridiscutere. Per fortuna il Barça ha asset molto potenti. Abbiamo tante proposte, c’è interesse per il Barcellona. Dobbiamo lavorare in modo sensato, affinché il club torni dove meriti”.