Barcellona, Messi si racconta: “Non mi pentirò mai della scelta. All’inizio è stata dura”

Il Barcellona ha chiuso la Liga al terzo posto in classifica.

VIDEO Barcellona, Koeman sul futuro di Messi: “Ultima in blaugrana? Ho una speranza”

Una stagione complicata, con problemi all’interno e all’esterno dello spogliatoio che hanno pesantemente condizionato il rendimento della squadra. Leo Messi dopo aver fatto spaventare i tifosi blaugrana sembra nuovamente convinto sul proseguire la carriera con la maglia del Barcellona. L’asso argentino nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ad Olè, ha raccontato la scelta di approdare in Catalogna ad inizio carriera e le difficoltà iniziali.

Barcellona, Koeman: “Futuro? Parlato con Laporta, dal primo giorno sicuro di una cosa”

Il nativo di Rosario ammette le difficoltà incontrate nei primi mesi, anche se non si pentirà mai della scelta fatta: “Prendere quella decisione fu difficile, però allo stesso tempo lo feci rapidamente. Non ho mai esitato, l’ho fatto senza pensare. E’ stata dura perché quando sono arrivato non ho potuto giocare per colpa di alcuni documenti mancanti e poi mi infortunai. Sono stato quasi un anno senza giocare. Mi allenavo, ma non era lo stesso. Poi però ho avuto la fortuna di cominciare, e da lì tutto andò molto veloce”.

VIDEO Barcellona Women, trionfo in Champions League: l’esultanza in sala stampa