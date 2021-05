Superlega, l’UEFA torna all’attacco: avviato procedimento contro Juventus, Barcellona e Real Madrid

La UEFA scrive un nuovo capitolo della vicenda legata alla Superlega.

Si torna nuovamente a parlare della competizione che, per sole poche ore, ha creato un caos senza precedenti all’interno del panorama calcistico continentale. Dei 12 club inizialmente partecipanti e fondatori, sono rimasti soltanto Juventus, Real Madrid e Barcellona, considerate ancora come attive promotrici del progetto.

Superlega, l’UEFA apre un’indagine su Juventus, Real Madrid e Barcellona: il comunicato

Nata all’improvviso e naufragata in maniera quasi del tutto definitiva dopo circa 48 ore, la Superlega crea ancora scompiglio nelle dinamiche burocratiche dell’UEFA, che ha deciso di muoversi per evitare una nuova bufera mediatica. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da GianlucaDiMarzio.com, il numero uno dell’organizzazione Aleksander Ceferin avrebbe avviato un provvedimento disciplinare nei confronti dei tre club precedentemente citati. Il tutto al fine di porre una dura squalifica da tutte le competizioni targate UEFA a tali società, impedendogli di fatto di poter partecipare a manifestazioni a livello continentale. La condanna si baserebbe sulla ‘potenziale violazione del regolamento UEFA’, non ammissibile da parte degli organi che regolano il calcio europeo e mondiale come la FIFA. “Ulteriori informazioni saranno rese note a tempo debito“. Questa la conclusione del comunicato rilasciato dalla stessa UEFA.