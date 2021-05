Barcellona, Guardiola al miele su Messi: “Il migliore al mondo. Migliore qualità? Vi sorprendo”

Pep Guardiola è stato ospite in serata alla Bobo Tv, il format ideato da Bobo Vieri che va in onda su Twitch.

La stagione del Manchester City è da incorniciare, Premier League conquistata con diverse settimane d’anticipo e una finale di Champions League ancora da disputare. Il tecnico spagnolo in carriera ha avuto l’onore di allenare Leo Messi al Barcellona per quattro anni. Proprio l’argentino è stato l’argomento centrale nella chiacchierata, con Guardiola che ha raccontato diversi aneddoti interessanti.

L’ex allenatore dei blaugrana non ha dubbi sul fatto che Messi sia il migliore al mondo: “Messi è fortissimo, è il più forte di tutti. Al di là delle qualità che ha, ha anche una mentalità fuori dal normale. Nei quattro anni in cui ho allenato il Barcellona Leo non ha persona neanche una partitella. Dico sempre che nel mio Barça ho avuto la fortuna di avere Messi, ma anche un gruppo fantastico pieno di tanti altri campioni usciti dalla nostra cantera. Penso a Busquets per esempio. I centrocampisti centrali devono essere proprio come Sergio secondo me: parlare poco e pensare anche per gli altri”.

