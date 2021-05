Barcellona, Laporta chiaro: “Situazione difficile. Stipendi? Bisogna trovare una soluzione

Il Barcellona sta attraversando un periodo complicato.

Barcellona, Laporta preoccupato: "La vecchia società ha lasciato troppi debiti"

La situazione finanziaria dei blaugrana è complicata, le difficoltà già presenti, sono aumentate con l’avvento del covid e il club sta rischiando molto. A tal proposito il rieletto presidente Joan Laporta ha detto la sua in conferenza stampa e ha annunciato dei possibili ridimensionamenti degli ingaggi.

Il numero uno del Barça non si vergogna nel dire che bisogna ridurre le spese, perchè la situazione economica è abbastanza disastrosa: “Abbiamo già parlato con ognuno dei calciatori, per condividere obiettivi e altri aspetti che sono stati tralasciati in passato, quando non ci si assumeva la responsabilità di dire che se si perde ci sono delle conseguenze. Abbiamo incontrato persone che hanno voglia di vincere. Lo spogliatoio influenza sicuramente la scelta dell’allenatore, ma noi vogliamo professionisti. Seguiamo le scelte dell’area sportiva, vediamo cosa è necessario e poi decideremo il da farsi. Stipendi? Dobbiamo sistemare qualcosa: per ogni 100 che paghiamo, ne entrano solo 25. Bisogna contenere i costi e lavorare per ottenere nuove entrate. Sono ottimista, abbiamo per esempio diverse offerte per la maglia, anche se vorremmo continuare con Rakuten. Ci sono però proposte migliori e bisogna valutare bene”.

