Lutto per Giorgio Perinetti: morta la figlia Emanuela

Tragica scomparsa per Giorgio Perinetti: a trentaquattro anni si è spenta la figlia Emanuela.

La notizia si è diffusa al triplice fischio di Avellino-Juve Stabia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C (1-0 il finale). Al termine della partita è stato il direttore sportivo dell'AvellinoLuigi Condò ad esprimere la propria solidarietà nei confronti del collega, per la Juve Stabia ha invece parlato l'allenatore Guido Pagliuca, che Perinetti ha voluto con sé a Siena