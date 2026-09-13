La lista dei convocati della formazione biancoverde.
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L’Avellino si prepara alla sfida contro il Palermo, valida per la quarta giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Mister Alessandro Nesta ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per la gara.
Non saranno a disposizione Andrea Favilli, alle prese con un sovraccarico funzionale al bicipite femorale sinistro, Daniel Fila, fermato da una lesione di alto grado al flessore della coscia sinistra, e Lorenco Simic, alle prese con una lesione di media entità al muscolo soleo sinistro.
I convocatiPortieri:1 Iannarilli, 22 Sassi.
Difensori:2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 23 Venturi, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 50 Martinelli, 56 Enrici.
Centrocampisti:6 Palmiero, 8 Di Maggio, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio.
Attaccanti:7 Pandolfi, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 30 Adamo, 77 Di Paolo.
Gli indisponibiliAndrea Favilli: sovraccarico funzionale al bicipite femorale sinistro.Daniel Fila: lesione di alto grado al flessore della coscia sinistra.Lorenco Simic: lesione di media entità al muscolo soleo sinistro.
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