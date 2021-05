Avellino-Palermo, Braglia su Filippi: “Allena da due minuti e mezzo, non dica a me come parlare”

L’Avellino supera 1-0 il Palermo e si prende i quarti di finale dei playoff di Serie C.

Gli irpini hanno trovato la vittoria grazie alla rete messa a segno nel corso del primo tempo da Santo D’Angelo, un successo che permette ai campani di passare il turno in virtù della miglior classifica nella regular season. Al termine del match sono arrivate anche le dichiarazioni del tecnico di casa, Pietro Braglia, che ha risposto a tono alle dichiarazioni di mister Filippi.

“Ci prendiamo i complimenti. Nel primo tempo abbiamo fatto una bella partita, nel secondo ci siamo abbassati un po’ troppo. I ragazzi hanno giocato con cuore e cattiveria. Sono andati oltre, questa è una squadra con dei valori dentro. Solo complimenti per loro. La squadra ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia e alla società. Hanno dato anche di più. Parole Filippi? Il signor Filippi parla bene, ha vinto una partita che non merita di vincere con un rigore che non c’era. Non venisse dire a me – ha detto Braglia dalle parole raccolte da sportellino.it – come devo allenare. Alleno da 30 anni e lui da due minuti e mezzo, non deve dire a me come parlare. Lo trovo fastidioso. Non sarò simpatico, ma tiro avanti per la mia strada. Invece di parlare guardasse altrove“.

