LE PAGELLE DI AVELLINO-PALERMO: tanto cuore per i rosanero che salutano i playoff

Di Benedetto Forestiere

Il Palermo non riesce a trovare il giusto guizzo per conquistarsi i quarti di finale dei playoff di Serie C. I rosanero cedono 1-0 all’Avellino e nonostante l’identico risultato a proprio favore ottenuto all’andata devono abbandonare gli spareggi a causa della peggiore classifica nella regular season. A decidere il match, ironia della sorte, il palermitano Santo D’Angelo che nel corso del primo tempo ha realizzato il definitivo 1-0. Le pagelle di Mediagol.

PELAGOTTI 6

Prestazione positiva per l’estremo difensore rosanero che quando è chiamato in causa di fa trovare pronto (vedi punizione di Aloi nel primo tempo). Sulla rete dei padroni di casa non ha nessuna colpa.

MARONG 6

Fa una partita ordinata senza sbavature, in occasione del gol è l’unico che prova a fermare Maniero. SILIPO (dal 58′) 6 Prova a dare energia e qualità, ma la difesa di casa non gli permette alcuna giocata degna di nota.

MARCONI 5

Prestazione opaca quella del centrale difensivo che appare spaesato e poco in palla, suo l’errore (in condivisione con Lancini) sull’azione che ha portato l’Avellino al gol.

LANCINI 5.5

Errore da matita blu sulla rete messa a segno dall’Avellino, l’ex Brescia non interviene su Maniero (insieme a Marconi) e permette all’ex Pescara di crossare in mezzo per D’Angelo. DODA (dall’89’) s.v.