Avellino-Palermo, Filippi: “Basi solide da cui ripartire. Arbitraggio? Noi non ci lamentiamo…”

Il Palermo cade al “Partenio-Lombardo” ed è definitivamente fuori dai playoff di Serie C.

1-0: è questo il risultato della sfida tra Avellino e Palermo, valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Risultato che ha determinato, così come da regolamento, l’eliminazione dei rosanero dagli spareggi promozione nonostante il successo maturato all’andata. Una gara analizzata al triplice fischio dal tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, intervenuto ai microfoni di “Rai Sport”.

“Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, due squadre che si sono contese la gara fino all’ultimo secondo, all’andata abbiamo vinto noi e al ritorno loro. Non recriminiamo per gli arbitraggi perchè non è nel nostro stile, al contrario di quanto fatto per tutta la settimana. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle, il nostro è un buon gruppo che se l’è giocata contro una squadra del calibro dell’Avellino. Ci sono tutte le prerogative per fare bene, ci sono delle basi solide da cui ripartire. Kanoute? A un certo punto della gara non aveva più il guizzo, ma ci può stare anche perchè ci sono anche gli avversari”.