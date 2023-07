Avellino, ecco l’ex Palermo D’Amico: “Un sogno che si avvera. Il mio obiettivo…”

Le prime parole di Felice D'Amico come nuovo giocatore dell'Avellino. L'ex Palermo è passato in Serie C a titolo definitivo, grazie all'intuizione di Perinetti

"È davvero un sogno che si avvera per me. Fin da quando ero un bambino, ho sognato di giocare in un club di questa importanza storica e con una tifoseria così appassionata. L'Us Avellino è una squadra che ha una storia gloriosa e non vedo l'ora di contribuire al suo futuro successo. Il mio obiettivo è alzare questa squadra verso nuove vette. Voglio mettere il mio cuore in ogni partita, segnare gol importanti e aiutare i miei compagni di squadra a raggiungere il massimo delle loro potenzialità. Sono sicuro che, con il duro lavoro e la dedizione di tutti noi, possiamo puntare a risultati straordinari. Voglio ringraziare la dirigenza del club per avermi dato questa incredibile opportunità. Ho già sentito il sostegno dei tifosi, e questo mi motiva ulteriormente a dare il massimo in ogni partita".