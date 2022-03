Avellino-Catania, Gautieri: “Fatti passi indietro, contestazione giusta. Ritiro…”

Le dichiarazioni di Carmine Gautieri, tecnico dell'Avellino, al termine della gara persa dagli irpini contro il Catania

Continua il periodo altalenante dell' Avellino , gli irpini cadono in casa contro il Catania nel recupero della 29a giornata del girone C di Serie C . Una sola vittoria nelle ultime quattro gare per la compagine di Carmine Gautieri , che scivola adesso a -5 dal Catanzaro secondo. Al termine del match, il tecnico dei campani è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo preso gol sull'unica palla gol del Catania, ma non siamo stati bravi a rimettere la gara in equilibrio, nonostante l'uomo in più. Bisogna cambiare registro, dispiace perché dobbiamo reagire a questo momento complicato, gli obiettivi da raggiungere sono importanti e dobbiamo lottare per raggiungerli. Abbiamo fatto dei passi indietro notevoli, non voglio alibi, nonostante i tanti problemi. Dobbiamo capire cosa stiamo sbagliando e dobbiamo farci un esame di coscienza. Non possiamo essere quelli del secondo tempo di Messina e di oggi. Stiamo lavorando, ma evidentemente quello che stiamo facendo non basta. Bisogna fare di più, altrimenti si rischiano brutte figure. I tifosi pagano il biglietto, non sono contenti ed esprimono il proprio parere. Sta a noi farci applaudire nuovamente. Fino al 95' ci hanno applaudito, poi giustamente hanno contestato, Andare in ritiro? Non possiamo farlo per via del Covid, altrimenti sarebbe stata una buona soluzione".