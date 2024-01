Roma-Atalanta, probabili formazioni: Mou con Dybala e Lukaku, Miranchuk titolare

La Roma affronta l'Atalanta nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Probabili formazioni, dove vedere il match in tv e la classifica aggiornata.

Quasi tutto pronto per Roma-Atalanta. Il match - valido per la 19ª giornata di Serie A, ultima del girone d'andata - è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

La Roma ha rimediato due sconfitte (contro Bologna e Juventus) nelle ultime tre partite disputate in campionato. Nel mezzo la vittoria contro il Napoli di Mazzarri e infine il pass staccato per i quarti di finale di Coppa Italia dopo il successo ottenuto contro la Cremonese davanti al proprio pubblico. In classifica la formazione di Mourinho occupa la settima posizione a quota 28 punti con il sesto posto - occupato proprio dall'Atalanta - distante una sola lunghezza. I giallorossi in casa hanno conquistato sei successi, due pareggi e un solo ko contro il Milan.