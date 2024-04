Liverpool-Atalanta, le probabili formazioni: c’è Salah. De Roon e Miranchuk dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Liverpool e Atalanta, valido per l'andata dei quarti di finale dell'Europa League.

⚽️ 11 aprile - 13:03

E' tutto pronto per il match tra Liverpool e Atalanta, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma questa sera alle ore 21.00 nella splendida cornice di Anfield. Nella quale si daranno battaglia due squadre desideroso di strappar il pass per le semifinali nei prossimi 180'.

Il doppio confronto si apre in casa della squadra di Jurgen Klopp, campione di EFL Carabao Cup e in corsa per assicurarsi la Premier League in patria. Infatti, gli inglesi sono secondi a pari punti (71) con l'Arsenal capolista. Sarà un cammino verso il titolo spietato, considerando anche la presenza del Manchester City, terzo inseguitore a quota 70. Rimanendo sul tema campionato, il Liverpool è reduce da otto risultati utili e consecutivi, caratterizzati da sei vittorie e due pareggi. L'ultimo, in casa del Manchester United, terminato 2-2. Mentre in Europa, dopo aver superato un girone nel quale erano presenti LASK, Union SG e Tolosa, ha eliminato agli ottavi lo Sparta Praga, rifilandogli undici gol nel doppio confronto, subendo solo due reti.

Ospite di giornata l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Squadra in corsa su tutti e tre i fronti disponibili: Serie A, Coppa Italia ed Europa League. In campionato i bergamaschi sono sesti a quota 50 punti, a meno otto dal quarto posto, causa tre sconfitte nelle ultime cinque. In Coppa De Roon e compagni hanno raggiunto le semifinali e hanno perso l'andata al cospetto della Fiorentina per 1-0. Infine, c'è il percorso europeo, dove i nerazzurri hanno superato il girone con Sturm, Rakow e Sporting Lisbona. Quest'ultima, squadra ritrovata ed eliminata agli ottavi di finale. Adesso c'è il match della vita contro il Liverpool.

LE PROBABILI FORMAZIONI — LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Diaz. Allenatore: Klopp. A disposizione: Alisson, Adrian, Alexander-Arnold, Quansah, Clark, Nunez, Bradley, Diogo Jota, Elliott, McConnell, Tsimikas, Musialowski.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Ruggeri, Bakker, Adopo, Koopmeiners, Lookman, De Ketelaere, Touré.

ARBITRO: Meler (Turchia). ASSISTENTI: Eyisoy-Ersoy. IV UFFICIALE: Kardesler. VAR: Ulusoy. ASS. VAR: Bitigen.

DOVE VEDERE IL MATCH Liverpool-Atalanta, andata dei quarti di finale di Europa League, è in programma alle ore 21 ad Anfield Road e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

