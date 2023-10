Italia U21, Nunziata manda a casa Nasti: spaccato il naso a Ruggeri con un pugno

Andrea Nasti non sarà presente in occasione della partita in cui l'Italia affronterà la Norvegia per le qualificazioni all’Europeo Under 21. Il CT Carmine Nunziata ha deciso di escludere l'attaccante del Bari per motivi disciplinari, dopo un litigio con un compagno di squadra. Questo il comunicato diramato dalla FIGC: