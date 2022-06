Calciomercato Atalanta, Demiral acquistato a titolo definitivo dalla Juventus

Una stagione da incorniciare per Merih Demiral , difensore di nazionalità turca dal grande spessore fisico oltre che riconosciuto in tutta Italia per le sue grandi doti difensive, elevate al massimo durante questa stagione sotto la guida del tecnico, Gian Piero Gasperini . L'ex Sassuolo arrivò dalla Juventus a Bergamo in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Il calciatore classe 1998 verrà così acquistato a titolo definitivo dal club lombardo dopo un lungo periodo di incertezza sulla scelta. A confermarlo il comunicato ufficiale dell'Atalanta :

"Ventiquattro anni compiuti a marzo - Merih ha vestito 42 volte la maglia nerazzurra nella sua prima stagione a Bergamo, facendosi apprezzare per personalità, temperamento e decisione. Dopo gli ottavi di finale è stato nominato player of the week di UEFA Europa League per la sua notevole prestazione a Leverkusen contro il Bayer. Non solo efficace in difesa, ha dato un contributo anche quando si è sganciato in attacco: i gol al Manchester United e al Napoli, ma anche i tre assist, ne sono un esempio. Proprio al San Paolo ha realizzato con un perfetto inserimento una rete determinante nel successo per 3-2. Anche con la Turchia, con cui ha già raggiunto 35 presenze, ha recentemente timbrato il cartellino nelle gare di UEFA Nations League".