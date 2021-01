Benevento-Atalanta, Inzaghi: “Faremo i conti con le assenze, ma venderemo cara la pelle”

Il Benevento si prepara alla sfida di sabato pomeriggio contro l’Atalanta.

La compagine sannita dopo le ultime convincenti prestazioni si apprestano ad affrontare i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei campani, Pippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato al match del “Ciro Vigorito”.

“Mia esperienza all’Atalanta? Un ricordo bellissimo, vinsi la classifica cannonieri a 23 anni e sono stato l’unico calciatore nella storia dell’Atalanta ad averlo fatto. È una squadra che sarà sempre nel mio cuore, devo ringraziare la gente e la società che mi hanno sempre accolto in modo incredibile ed affettuoso. Fu un’annata strepitosa, con compagni eccezionali e un allenatore che mi ha dato tanto. La partita? Affrontiamo un avversario fantastico, ad un passo dalla finale di Champions pochi mesi fa, mi avrebbe fatto piacere avere tutta la rosa a disposizione. Anche Tello non è stato convocato per un problema al ginocchio, stesso discorso per Tuia che, purtroppo, ha avuto un risentimento muscolare e non sarà a disposizione. Non vogliamo correre rischi inutili, venderemo cara la pelle per fare bella figura come sempre accaduto fino a questo momento”.

