Atalanta-Torino 4-4, Lukic trascina Juric. Muriel salva Gasperini

Il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Torino valido per la 20a giornata di Serie A, termina 4-4 . Decisive le reti di Lukic e Sanabria, Muriel e Pasalic

Al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta di Gasperini si confronta contro l'insidioso Torino guidato da Ivan Juric, capace di strappare punti a quasi tutte le big del torneo. Match di elevata importanza specialmente dalla parte dei nerazzurri, per la corsa all'Europa, complicatasi nelle ultime uscite a seguito di qualche scivolone di troppo della Dea. Un pirotecnico 4-4 al termine di una gara combattuta e piena di tatticismi tra due tecnici molto simili, amanti del calcio spregiudicato. In rete Muriel,De Roon e Pasalic per i padroni di casa, mentre per i granata decisive le marcature di Sanabria, Lukic dal dischetto, e l'autogol di Freuler. Zapata e compagni rimangono agganciati al treno europeo nonostante la mancata vittoria , visti i soli due punti di distacco dalla Roma quinta, e una lunghezze da Lazio e Fiorentina, situazione che tiene tutto aperto per questo finale di campionato da vivere fino all'ultimo respiro.