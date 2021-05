Atalanta-Juventus, Gasperini: “Vincere la Coppa Italia sarebbe la giusta ciliegina sulla torta”

Poco meno di 24 ore alla sfida tra Atalanta e Juventus, sfida valida per la finale di Coppa Italia.

I nerazzurri, reduci da una stagione avvincente e già qualificati alla prossima Champions League, proveranno a portare a casa quel trofeo che due anni fa gli sfuggì per mano della Lazio. Il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha presentato il match contro i bianconeri.

“Sarebbe un’ottima ciliegina, ma la torta è quella di questi 5 anni. La squadra è cresciuta tanto e ha già giocato grandi partite, penso anche alla Champions dove non alzi un trofeo ma sono grandi gare comunque. Siamo responsabili del nostro destino così come Milan e Juventus. Sono state giocate 37 partite e siamo arrivati a questo punto. In entrambe le gare faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vincere la coppa e arrivare secondi. Il resto sono illazioni di poco conto. Sono soddisfatto delle cose che abbiamo raggiunto. I trofei in Italia sono due, ma le soddisfazioni passano anche dalle prestazioni. In campionato abbiamo vinto 23 partite, lo scorso anno abbiamo fatto 78 punti… Non è come alzare la coppa per molti, ma se avessi dovuto scegliere fra Champions e Coppa avrei scelto la Champions. Tifosi? Una piacevole novità, credo che ci abitueremo in fretta. Spero che il pubblico possa tornare stabilmente, è u elemento fondamentale e ci è mancato tantissimo da dopo Valencia. E’ una novità, ma la speranza è che si possano riaprire gli stadi e vedere i tifosi sostenere le proprie squadre”.

