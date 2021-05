Atalanta-Juventus, Chiellini: “Siamo pronti, vogliamo vincere questo trofeo. Ultima finale per me? Rispondo così”

Le dichiarazioni del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo.

Mancano poco più di ventiquattro ore alla finalissima di Coppa Italia, Atalanta–Juventus, in programma domani – mercoledì 19 maggio – al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia: calcio d’inizio alle ore 21.00. Alla vigilia della super sfida contro la compagine orobica, in sala stampa, al fianco del tecnico bianconero, Andrea Pirlo, anche il capitano Giorgio Chiellini. Di Seguito le dichiarazioni del difensore della “Vecchia Signora”.

CONDIZIONE MENTALE – “Siamo pronti. Questa è una gara a sé, a prescindere dai risultati delle ultime gare. C’è voglia di vincere un trofeo, non è mai scontato arrivare a certe sfide. Le ultime due vittorie ci hanno dato una spinta importante che ci fa ben sperare per il finale di campionato, ma ora siamo concentrati sulla gara di domani. Siamo qua con voglia ed entusiasmo, speriamo questo campo ci porti bene come successo con la Supercoppa. Le differenze rispetto al match vinto qui (al Mapei Stadium ndr.) contro il Napoli? Sono due squadre diverse. L’Atalanta è fisica, dà ritmo, è più arrembante rispetto al Napoli. Sarà una gara simile a quella di Bergamo, una gara equilibrata in cui ogni dettaglio fa la differenza. Lì avevamo rischiato poco, poi con quel tiro deviato hanno vinto. Domani speriamo finisca diversamente”.

ULTIMA FINALE IN BIANCONERO – “Sono onesto, sono concentrato sulle singole gare, penso una cosa alla volta. Le altre valutazioni del caso le faremo a fine stagione, ora siamo troppo concentrati su queste sfide. Ci giochiamo un trofeo, ogni discorso toglie energie al pensare alla partita”.

TANTI GOL SUBITI – “Nelle ultime partite abbiamo subito troppo, ma la verità è che il calcio sta cambiando. Si sono alzati i gol presi in stagione e noi ne siamo l’esempio, ma fino a poche giornate fa eravamo una delle migliori difese. Domani dovremo stare attenti”.

STATO D’ANIMO – “Lo stato d’animo è cambiato molte volte. Il Milan ci ha dato una speranza in più, ma la gara di domani va al di là dello stato d’animo del campionato. E’ una finale, ce la siamo guadagnata facendo un percorso ostico battendo anche l’Inter. Domani abbiamo grande voglia di vincere, di fermare questa favola Atalanta che sta crescendo anno dopo anno ma che vogliamo battere”.