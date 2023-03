Serie B, corsa playoff verso la A: calendario, scontri diretti e rivali del Palermo

Genoa, Bari, SudTirol, Pisa, Reggina, Parma, Cagliari, Palermo e Ascoli, in rigoroso ed attuale ordine di posizionamento in classifica, sono le nove formazioni che in queste ultime dieci giornate del torneo cadetto si contenderanno le piazze più ambite. Tra cui quelle che valgono il pass per l'accesso diretto in Serie A e le migliori poltrone playoff.