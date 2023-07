Ascoli, ecco Viali: “Sono ambizioso, B complicata. Caligara rimarrà” E sul modulo…

"Ringrazio il patron Pulcinelli che per l'occasione che mi sta dando ed i direttori ed il presidente per il benvenuto. Il patron, quando l'ho incontrato, mi ha trasmesso grossa enfasi ed un entusiasmo straripante. Conoscevo già la piazza, ho un grandissimo ricordo da calciatore, è stata una tappa fondamentale e formativa. Ero giovane, ho avuto grosse responsabilità e sono maturato molto, arrivando poi in Serie A. Vorrei che possa essere determinante anche per il mio percorso da allenatore. Modulo? Si può partire con un 4-3-2-1 o 4-3-1-2 ma non mi focalizzo molto sui numeri, mi piace parlare di principi di gioco, bisogna essere molto elastici nelle due fasi. Si può cambiare volto anche a gara in corso. In ritiro con noi verranno 2/3 ragazzi della Primavera. Ho accettato il percorso tecnico della società, stiamo lavorando molto sui giovani under in questa prima fase di mercato. Ho sempre lavorato con tanti giovani, mi piace e dà grande soddisfazione, in un gruppo esperto portano anche quel pizzico di sana follia. La Serie B è molto complicata, gli obiettivi della società sono anche i miei. Sono un allenatore ambizioso e voglio che lo siano anche i miei calciatori, lo pretendo."