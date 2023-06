Cosenza, Micai: “Impresa? Eravamo ultimi a -5, direi più un miracolo. Mio futuro…”

"Ancora non ho realizzato l’impresa che abbiamo portato a termine. Abbiamo fatto un percorso straordinario fino alla salvezza. Partita per partita non hai modo di capire ciò che succede, immagino che me ne renderò conto a breve. A gennaio non c'erano i margini per compiere l'impresa e agli occhi di tutti sarebbe stato un miracolo, questo è il termine opportuno perché SPAL e Benevento avrebbero fatto un’impresa, noi no. A noi che eravamo ultimi a -5 dalla penultima serviva proprio un miracolo. La partita della svolta? Non credo ne esista una, magari indico un mese intero: marzo con le tre vittorie consecutive. Paradossalmente sono state importanti anche le sconfitte con i cinque gol incassati a Genova e Como. Futuro? Sinceramente non ho novità, mi sto godendo questo viaggio di cinque mesi che è giunto al termine e voglio rilassarmi. Mai come in questa esperienza ho profuso tanta energia verso la squadra e l’ambiente. Ho conosciuto una persona nuova in me e sono contento di questo. Ora mi rilasso un attimo per poi affrontare una nuova parentesi della mia carriera".