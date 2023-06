Brescia: Cellino punta gli ex Palermo Castagnini e Baldini, ma Silvio dice no…

Il Brescia si lecca le ferite dopo la cocente retrocessione in Lega Pro. Il pari in rimonta di Palermo, figlio di un secondo tempo gagliardo e brillante da parte degli uomini di Gastaldello, pareva costituire una svolta fondamentale in chiave salvezza. La rimonta del Barbera, con un Brescia capace di raddrizzare un match quasi compromesso e recuperare un doppio svantaggio, aveva certamente fornito slancio e motivazione alle rondinelle in vista del playout contro Il Cosenza di Viali. Invece, dopo la sconfitta di misura patita al "Marullla" ed l'acuto di Bisoli che aveva rimesso le cose a posto al Rigamonti, è arrivata la zuccata di Meron in pieno recupero a frantumare i sogni di permanenza in Serie B del club di Cellino. Nonostante le problematiche societarie di varia matrice e la stagione travagliata, il patron di origine sarda non sembra affatto disposto a cedere la società lombarda. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, Cellino sarebbe già al lavoro per ricostituire management ed area tecnica in vista della prossima stagione. Con gli addii di Perinetti e Gastaldello bisogna reperire un nuovo binomio dirigente-allenatore, sia in caso di campionato di Serie C con ambizioni o di vertice o, addirittura di Serie B nell'eventualità di un ripescaggio del Brescia ai danni della Reggina. Cellino avrebbe individuato nel tandem tecnico manageriale Baldini-Castagnini quello ideale por ripartire con entusiasmo, a prescindere dalla categoria di pertinenza. Secondo il quotidiano torinese, mentre da parte del direttore sportivo toscano vi sarebbe stata una manifestazione di disponibilità al dialogo, Baldini avrebbe già declinato senza remore l a proposta di Cellino. Diniego assoluto quello del condottiero in panchina del Palermo che conquistò trionfalmente la promozione in B nella stagione 2021-2022, che avrebbe piena contezza di non potere trovare equilibrio e sinergia nel rapporto con un presidente vulcanico e spesso ingerente come il patron del Brescia, sia in sede di calciomercato sia di gestione tecnica. Proposta accantonata.