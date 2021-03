Tottenham, caos in casa Spurs: dal silenzio di Kane alle falle della gestione Mourinho. La situazione

Continua il pessimo momento stagionale del Tottenham.

Prestazioni opache, risultati che non arrivano e una condizione fisica non ottimale. Queste alcune delle motivazioni che stanno portando la compagine londinese su una strada complessa e tortuosa. Dopo un ottimo inizio di stagione – nel quale gli Spurs avevano anche raggiunto e mantenuto per qualche tempo il primato in Premier League – la formazione di Josè Mourinho non sta ottenendo i risultati sperati. L’eliminazione dall’Europa League maturata per merito della Dinamo Zagabria, ha lasciato alcune scorie all’interno dello spogliatoio dei britannici. Tra i giocatori più rappresentativi e spesso decisivi del Tottenham c’è anche Harry Kane, che da qualche tempo ormai si è dato ad un insolito silenzio stampa.

Leader tecnico e carismatico di tutta la squadra, l’ Uragano è sempre stato al centro del progetto tecnico del club del patron Daniel Levy, che almeno fino al 2024 dovrebbe tenersi stretto il suo bomber. Nonostante questi caratteristici aspetti, il presente parla di un Kane estremamente sottotono e in balia del caos che sta gradualmente influenzando – anche in maniera piuttosto negativa – tutto l’ambiente biancoblu. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano inglese The Guardian, l’attaccante della Nazionale dei Tre Leoni avrebbe ormai da tempo preso questa posizione per non rispondere in maniera ambigua ad alcune possibili domande riguardanti il suo futuro.

Uno spogliatoio sempre più disunito e una gestione tecnica rigida come quella di Mourinho potrebbero infatti rappresentare le principali motivazioni che, nel prossimo futuro, potrebbero spingere Kane ad abbandonare Londra. La prossima finestra di calciomercato estiva potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per il ventottenne, in cerca di nuove sfide e voglioso di levarsi altre numeroso soddisfazioni anche lontano dall’Inghilterra. Come anche ribadito dalla stampa britannica, Kane non sarebbe ancora ufficialmente in vendita, vista la ferma volontà della società di tenerselo stretto almeno fino alla fine del suo contratto. Nulla di certo ancora, ma le strade del numero 9 e degli Spurs sembrerebbero destinate a dividersi.