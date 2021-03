Tottenham, Mourinho sconsolato: “L’eliminazione è una delusione. Trofei? C’è la finale contro il City”

Il Tottenham sta vivendo un periodo difficile.

Ai risultati in campionato altalenanti si è aggiunta la sorprendente eliminazione in Europa League per mano della Dinamo Zagabria. La società londinese non è riuscita a sfruttare il doppio vantaggio dell’andata, si è fatta rimontare e nei tempi supplementari ha preso il terzo gol che li ha condannati all’eliminazione.

Il tecnico degli Spurs Jose Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match dove ha evidenziato la propria delusione per questa bruciante eliminazione: “Sicuramente è stata una delle notti più difficili della mia carriera. Non so se è il più difficile. Ho avuto in Europa momenti di grande dolore ma dolore causato da quello che è il calcio. Ho perso due semifinali di Champions League ai rigori. Ti fa male. Forse sanguina ancora. Ma la passione per il calcio, il rispetto per il tuo lavoro è qualcosa che mi ferisce profondamente. E oggi ho questa brutta sensazione. Questa sensazione molto brutta perché forse per alcune persone nel calcio, il calcio è un lavoro o un modo per fare soldi. Per me è molto di più. Questo è ciò che non perdo mai: le basi del calcio, che è la passione, il cuore, il desiderio. Mi sento molto, molto ferito per non riuscire a trovare più parole per descriverlo.”

VIDEO Europa League, il graffio di Orsic: la Dinamo Zagabria elimina il Tottenham, gli highlights

Per portare a casa un trofeo in questa stagione il Tottenham dovrà sconfiggere il mese prossimo il Manchester City nella finale di Carabao Cup, il tecnico portoghese ci crede: “Ovviamente, l’unica possibilità che abbiamo di vincere un trofeo in questa stagione è la finale che abbiamo di giocare contro un’ottima squadra, contro i prossimi campioni e una squadra che partita dopo partita mostra un’incredibile voglia di vincere. Quindi sarà una finale molto difficile e se vogliamo avere la possibilità di vincerla, l’atteggiamento deve essere notevolmente diverso”.