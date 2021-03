Europa League, Dinamo-Tottenham 3-0 d.t.s.: Mourinho e gli Spurs eliminati dalla tripletta di Oršić

Debacle degli Spurs.

Juventus, flop in Champions League e il rumore dei “nemici”: Mourinho celebra il Porto su Instagram, tifosi dell’Inter in estasi

Il Tottenham di José Mourinho è stato clamorosamente eliminato dall’Europa League per mano della Dinamo Zagabria di Zoran Mamić. Gli Spurs avevano battuto la compagine croata all’Hotspur Stadium per due reti a zero. E’ servito a poco, però, il doppio vantaggio della squadra londinese perché la Dinamo, dopo aver messo a posto i conti nei tempi regolamentari, ha anche trovato il gol del definitivo tre a zero nei tempi supplementari. Assoluto protagonista del match è stato il centrocampista croato Mislav Oršić, decisivo con un hat trick personale.

Arsenal-Tottenham, Arteta: “Il gol di Lamela è stato pazzesco, ma abbiamo reagito alla grande”