Stoccarda, l’amarezza di Mario Gomez: “Il Var è una m***a, gli arbitri forse vogliono punirmi”

Mario Gomez torna a far parlare di sé, in questo caso però non per le sue gesta in campo…

Wanda Nara e le rivelazioni hot: “Ecco come sono diventata agente di Icardi. Volevano facessi film porno, Rocco Siffredi…”

Un rapporto non semplice quello tra l’ex attaccante della Fiorentina ed il Var. L’attuale centravanti dello Stoccarda, formazione che milita ad oggi nella Serie B tedesca, si è visto annullare ben 5 reti nelle ultime 3 gare di campionato. L’ultimo gol annullato, che sarebbe valso la conquista dei tre punti contro il Darmstadt, ha fatto infuriare l’attaccante classe ’85 che è letteralmente esploso di rabbia: “Il VAR è una merda. Forse gli arbitri mi stanno facendo scontare tutto quello che ho fatto in venti anni di carriera”.

Liverpool-Flamengo, Klopp: “Cerchiamo di giocare il miglior calcio di sempre, vogliamo essere speciali”

Il centravanti tedesco nelle ultimi stagioni non ha mostrato la vena realizzativa che gli ha permesso di approdare al Bayern Monaco nel 2009. Con la maglia della compagine bavarese ha messo a segno ben 75 reti in 115 presenze prima di approdare in Serie A alla Fiorentina, con la quale riuscì a realizzare soltanto 7 reti nell’arco di un campionato. Un’attaccante che senza dubbio vive per i gol, ma proprio quest’ultimi sembrano mancare all’appello nella stagione in corso. L’attuale bomber dello Stoccarda in questa prima parte di torneo è andato a segno solo in due occasioni su 12 gare disputate e sembra avere un conto aperto con il VAR che, come già ribadito, gli ha negato la gioia in cinque occasioni negli ultimi tre match di Zweite Bundesliga.

Fiorentina-Roma, l’analisi di Lulù Oliveira: “Ai giallorossi serve continuità, Montella rischia il posto”