Liverpool-Flamengo, Klopp: “Cerchiamo di giocare il miglior calcio di sempre, vogliamo essere speciali”

Jurgen Klopp racconta il suo Liverpool.

Il tecnico dei Reds, nel corso dell’intervista rilasciata a Sky durante la rubrica ‘I Signori del Calcio‘, ha confessato che ha intenzione di far diventare il club inglese il migliore di sempre.

“Non credo sia possibile una cosa simile, una sorta di supremazia di una sola squadra. Qualche tempo fa abbiamo avuto il Barcellona di Guardiola prevalere su tutto. Il Manchester City ha sovrastato la Premier League negli ultimi anni, da quando c’è Guardiola. Loro sono incredibili e devono scontrarsi ogni settimana. Noi a queste cose non ci pensiamo, non pensiamo di essere migliori, ma pensiamo di essere come ogni altro Ajax esistito e come ogni altro Liverpool. Non ci facciamo caso. Cerchiamo solo di giocare il miglior calcio di sempre, il migliore di quello giocato dalle altre squadre al mondo. Questo ci fa sembrare speciali, ma noi non ci sentiamo così. Fuori di qui c’è una quantità incredibile di allenatori capaci, molti di più del passato, grazie alle scienze motorie e a tutte le possibilità che si hanno oggi. Il lavoro che ho fatto venti anni fa completamente da solo, adesso lo puoi fare con altre 25 persone. Hai altre 25 persone che fanno la tua stessa cosa e questo migliora tutto. Ci sono tantissime cose in più a cui fare riferimento, oltre che alle partite. In molti casi non c’è più tempo di allenarsi e questo è un gran limite per lo sviluppo della squadra, credo che continuerà ad accadere almeno per un altro paio d’anni”.