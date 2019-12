Wanda Nara e le rivelazioni hot: “Ecco come sono diventata agente di Icardi. Volevano facessi film porno, Rocco Siffredi…”

Wanda Nara, incalzante dall’istrionica ironia di Piero Chiambretti, rivela alcuni piccanti retroscena relativi alla sua vita privata.

La showgirl argentina, nonché moglie e agente di Mauro Icardi, ospite del format televsivo “CR4 – La Repubblica delle Donne“ in onda su Rete 4, ha rilasciato delle dichiarazioni destinate a far discutere, come ormai consuetudine per Lady Icardi. Da sempre in cima alla ribalta mediatica per la sua fervida attività sui social network, Wanda Nara ha sempre danzato sul filo della provocazione mostrando audacia e sfrontatezza sia sul piano personale che professionale. Foto e video sistematicamente pubblicati sui propri account all’insegna di avvenenza e sensualità che mandano regolarmente in visibilio i suoi followers.

Madre e moglie affettuosa e presente, opinionista televisiva schietta e pungente, imprenditrice brillante e di successo, procuratrice acuta e risoluta quando tutela gli interessi del marito calciatore. Un personaggio a tutto tondo e dalle mille sfaccettature che si è raccontata a cuore aperto nel corso della puntata della trasmissione di Mediaset andata in onda mercoledì 18 dicembre.

“Tutti volevano che facessi film porno, ma non mi va. Le dichiarazioni Rocco Siffredi? Ho letto che per lui sarei una grande pornostar ma non mi ci vedo, naturalmente, e non farei mai un film del genere. La mia personalità è questa, non la posso cambiare e non ho filtri, sono quella che vedete. Parliamo e giudichiamo soltanto il personaggio, ma io bado ad altro. Ho iniziato a lavorare per Mauro quasi per caso, poi lui ha avuto una grande delusione con il suo ex procuratore e si è ritrovato subito con me. Il mio rapporto con la sorella di Mauro, Ivana? Penso sia ancora molto piccola e che ha cercato questa strada nel mondo dello spettacolo. In Argentina conta di più e sempre innanzitutto la famiglia… Se ho rapporti con lei oggi? Per sanare un po’ ci vuole comprensione. Lei è stata al Grande Fratello argentino e ha detto il contrario su di me di quanto detto in Italia”.

