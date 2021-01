River Plate, il sogno del baby Demichelis: il figlio dell’ex Bayern e della modella Evangelina Anderson…

River Plate-Demichelis: un binomio che potrebbe tornare a scaldare i cuori dei tifosi argentini nel futuro.

Il video che Evangelina Anderson ha pubblicato nelle proprie Instagram-stories “intervistando” suo figlio Bastian Demichelis è, forse, la versione moderna di quel famoso video in cui Diego Armando Maradona raccontò che il suo sogno era quello di giocare un Mondiale ed essere campione con la Nazionale argentina. Sulle orme del padre dunque il piccolo Bastian che ha detto di voler arrivare a giocare per il River Plate, proprio come fece suo padre Martìn agli albori della propria carriera da calciatore. Tra le tante e prestigiose maglie vestite dall’attuale allenatore di una squadra delle giovanili del Bayern Monaco, troviamo quella dell’Atletico Madrid, del Manchester City e del Malaga oltre che dei bavaresi.

L’ex roccioso difensore centrale, adattabile all’occorrenza a vertice basso di centrocampo, potrà sicuramente essere un buon insegnante e consigliere per il proprio figlio che, sempre attraverso i canali social della madre, ha dimostrato le sue abilità con la palla in un video girato all’interno della propria abitazione.

