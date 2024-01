West Ham-Brighton, le probabili formazioni: c’è Bowen, ok Kudus. De Zerbi con Milner

La preview e le probabili formazioni del match tra West Ham e Brighton, valido per la ventesima giornata del campionato di Premier League.

⚽️

E' tutto pronto per la sfida tra West Ham e Brighton, valida per la ventesima giornata di Premier League. A partire dalle ore 20.30 - al London Stadium - le compagini allenate rispettivamente da Moyes e De Zerbi si giocheranno il loro primo match di questo 2024.

La campione in carica dell'ultima Conference League è reduce da due vittorie di spessore in campionato, contro due big del calcio inglese: Manchester United e Arsenal. Entrambe le formazioni sono vittime illustri degli Hammers, sesti in classifica dopo diciannove partite, a quota 33 punti. Per quanto concerne il cammino europeo, Antonio e compagni possono ritenersi soddisfatti. Cinque vittorie su sei, primato nel girone di Europa League e ottavi già conquistati.

Il Brighton ha battuto il Tottenham nell'ultima partita di Premier League, rilanciandosi nella corsa alle competizioni internazionali, distanti una sola lunghezza. La macchina targata De Zerbi quest'anno è stata in grado di vincere il primo girone di Europa League della storia dei Seagulls, contro Ajax, Marsiglia e AEK Atene, prendendosi di prepotenza gli ottavi di finale. e! L'ex Foggia e Palermo tra le altre, oltre ad esser riuscito nell'impresa, da subentrato, di trascinare i gabbiani in zona Europa lo scorso anno, è stato in grado di dargli una forte identità, che fidelizza e appassiona non solo il pubblico locale, ma che incanta in tutto il mondo. Tanto da essere studiato ed apprezzato da colleghi e addetti ai lavori di un po' tutto il globo calcistico.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Ogbonna, Mavropanos, Emerson Palmieri; Soucek, Alvarez; Kudus, Ward-Prowse, Benrahma; Bowen.

BRIGHTON (4-3-1-2): Verbruggen; Milner, Hinshelwood, van Hecke, Estupinan; Gross, Gilmour, Baleba; Lallana; Ferguson, Joao Pedro.

DOVE VEDERE IL MATCH West Ham-Brighton è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.