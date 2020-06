Tottenham, Mourinho: “E’ arrivato il momento di tornare a giocare. Infortuni dopo la ripresa? Possono accadere in qualsiasi momento”

La parola a José Mourinho.

Il tecnico del Tottenham, concessosi per un’intervista ai microfoni del quotidiano De Telegraaf, si è espresso in merito alla ripresa della Premier League, prevista per il 17 giugno. Di seguito le dichiarazioni dello Special One, pronto alla ripartenza della massima serie inglese:

“Non dovremmo essere egoisti e non dovremmo chiedere troppo. È il tempo che anche noi diamo qualcosa. Non possiamo chiedere di più alle autorità. Ci stanno dando il massimo della sicurezza. Penso sia arrivato il tempo di giocare e dare alla gente quello che vuole. È normale avere infortuni durante la pre-season, quindi non vedo perché non potremmo averne anche ora.

