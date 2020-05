Tottenham, paura per Dele Alli: i ladri piombano nella sua abitazione e lo aggrediscono

Che paura per Dele Alli!

Il centrocampista offensivo in forza al Tottenham ha subito un furto nella propria abitazione di Londra, dove due malviventi lo hanno assalito con tanto di coltello alla mano. Entrambi i balordi avrebbero rubato diversi gioielli appartenenti al calciatore oltre che svariati orologi di grande valore, prima di fuggire a gambe levate colpendo anche il giocatore con un pugno sul volto. Nessuna ferita particolarmente grave per Alli che si trovava nella sua casa del quartiere di Barnet insieme al fratello, alle loro compagne e a un amico comune. Di seguito le dichiarazioni del portavoce delle forze dell’ordine.

“La polizia è stata chiamata intorno alle 00: 35 per una rapina in una residenza a Barnet. Una delle persone presenti nella casa, un ragazzo di circa 20 anni, ha riportato una lieve ferita al volto dopo essere stato aggredito, ma non è stata necessaria alcuna medicazione in ospedale. Per la rapina non sono stati ancora effettuati arresti, ma ci sono indagini in corso”.