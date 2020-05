Tottenham, Pochettino ritorna al passato: “Finale Champions? Giocammo meglio del Liverpool, il rigore fu decisivo”

Mauricio Pochettino ritorna al passato.

L’ex tecnico del Tottenham è tornato proprio sulla finale che gli Spurs nella scorsa stagione persero contro il Liverpool di Jurgen Klopp, da lì per il tecnico argentino una parabola discendente. Le parole del sudamericano nel corso di un’intervista concessa a Sky Sports Uk.

“Giocammo meglio del Liverpool per lunghi tratti, forse avremmo meritato un esito migliore. Ma in finale conta solo il risultato e in quel caso hanno vinto loro. Il rigore concesso dopo pochi secondi ha cambiato tutto. Ero molto deluso, smettere di piangere e sentirsi male è stato tremendamente difficile”.