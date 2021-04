Premier League, Tottenham: vicino l’esonero di Mourinho, a breve potrebbe arrivare l’ufficialità

Josè Mourinho vicino a dire addio al Tottenham.

Il tecnico portoghese degli Spurs potrebbe essere allontanato dalla panchina del club inglese che non è soddisfatto dei risultati ottenuti finora. La dirigenza del Tottenham, stando a quanto riportato dai media inglesi, avrebbe scelto di allontanare l’allenatore lusitano nonostante gli impegni ravvicinati sia in campionato che in Carabao Cup. Si attendono notizie in merito, a breve potrebbe arrivare l’ufficialità.

