Super League, il torneo che rivoluzionerebbe il calcio: regole, club partecipanti e composizione gironi

La notizia in merito alla creazione della Super League potrebbe sconvolgere il calcio europeo.

I top club di mezza Europa hanno scelto di fondare un campionato che rivoluzionerebbe interamente il mondo del calcio. Tante polemiche intorno a questa decisione, dall’UEFA alla FIFA sono stati diramati dei comunicati che puntano il dito contro le squadre fondatrici e non solo. Chi parteciperà a tale manifestazione sarà chiaramente escluso da ogni torneo organizzato dai due organi federali, a rischio anche le competizioni nazionali. Nell’attesa che tutto diventi realtà, scopriamo come si andrebbe a comporre il suddetto torneo.

Vi saranno 20 club europei tra cui i 15 fondatori e 5 che di anno in anno verranno selezionati in base ai risultati sportivi ottenuti nella precedente stagione. Verranno formati due gironi da 10 squadre con gare di andata e ritorno che si inizieranno a disputare dal mese di agosto, parliamo di match infrasettimanali. Le prime tre di ogni raggruppamento otterranno il pass per i quarti di finale mentre le quarte e le quinte si affronteranno in match di andata e ritorno per i due restanti posti. La finale chiaramente verrà giocata in campo neutro.