Nottingham-Arsenal, probabili formazioni: ci sono Jesus e Saka, Wood titolare

Quasi tutto pronto per Nottingham-Arsenal . Il match - valido per la ventiduesima giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 20.30 a City Ground.

Nell'ultimo turno di campionato l'Arsenal ha strapazzato il Crystal Palace per cinque a zero. I Gunners hanno così riscattato la debacle rimediata in FA Cup contro il Liverpool. Martinelli e compagni occupano la terza posizione in graduatoria e distano cinque lunghezze dalla capolista Liverpool. Questa sera l'imperativo di Arteta è portare l'intera posta in palio a casa per cercare di recuperare terreno alla formazione di Klopp. L'Arsenal si schiererà con un 4-3-3 con Saka, Jesus e Martinelli pronti a comporre il reparto più offensivo.